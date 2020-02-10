تويوتا تكشف ملكة الصحراء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 فبراير 2020, 02:59 مساء

تبحث تويوتا عن احتلال صدارة سوق سيارات البيك آب رباعية الدفع، بعد المبيعات الكبيرة التي حققتها مركبات Hilux العام الماضي، وكشفت عن نموذجها الجديد من «Tacoma»، المعروفة بلقب ملكة الصحراء.

ومن حيث المظهر تغيرت المركبة الجديدة بشكل ملحوظ مقارنة بنماذج «Tacoma» السابقة، وحصلت على واجهات جديدة تمنحها مظهر القوة، إضافة لمصابيح LED مميزة، وممتصات صدمات مختلفة، وأنبوب للعادم يرتفع فوق سطح المركبة ليمكنها من عبور البرك والمسطحات المائية دون أن ينطفئ المحرك.

وحصلت «Tacoma - 2020» على أنظمة مولتيميديا جديدة، وشاشات تعمل باللمس بمقاس 8 بوصات، وأنظمة السلامة الخاصة بتويوتا Toyota Safety Sense P، والتي تضم نظام تثبيت سرعة تكيفي، ونظاما لاكتشاف المشاة على الطرقات، ونظاما لمنع الاصطدام بالمركبات الأخرى أثناء السير.

وتوجد عدة نماذج من هذه السيارات، واحد منها بمحركات بنزين بسعة 2.4 ليتر وعزم 161 حصانا، نموذج أقوى بمحرك بـ 6 أسطوانات وسعة 3.5 ليتر وعزم 282 حصانا.

كما زودت تويوتا هذه السيارات بعلب سرعة أوتوماتيكية بستة مراحل، ونظامي دفع خلفي ورباعي، ونظام قيادة خاص للحركة على الرمال أو الطرق الوعرة.

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