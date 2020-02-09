صورة تجسسية للفئة الرابعة من بي إم دبليو

ظهرت صور تجسسية جديدة لمقدمة وخلفية سيارة بي إم دبليو الفئة الرابعة لعام 2021.

وتظهر شبكة كبيرة في مقدمة السيارة رغم سخرية شركة مرسيدس منها بعد ظهور «كونسيبت 4» الاختبارية، ولكن بي إم دبليو تمسكت بفكرة الشبكة الأمامية العملاقة.

وتظهر عدة اختلافات بين الموديل الأخير للسيارة عن الطراز الاختباري الذي ظهر على في وقت سابق.

وتتوفر الفئة الرابعة من بي إم دبليو بأكثر من محرك ليناسب جميع الأذواق والمتطلبات للمشترين.

فالنوع الأول سيكون محرك تيربو سعة 2.0 لتر بقوة 255 حصان مع عزم دوران 400 نيوتن.متر، أما النوع الثاني يتكون من محرك سداسي الاسطوانة بسعة 3.0 لتر وبقوة 382 حصان مع عزم دوران أقصى 500 نيوتن.متر.

وسيكون هناك نسخة ثالثة تسمى M4 جديدة كليا بمحرك تيربو مزدوج سعة 3.0 لتر بقوة 473 حصان وعزم دوران 599 نيوتن.متر.

وستكون نسخة كومبيتيشن Competition هي الأعلى في هذه الفئة بقوة 503 حصان وعزم دوران 599 نيوتن.متر.

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