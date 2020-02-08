سحب 1260 سيارة «تويوتا كامري هايبرد» من الأسواق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 فبراير 2020, 02:47 مساء

قررت وزارة التجارة والاستثمار السعودية سحب 1260 سيارة من طراز «تويوتا كامري هايبرد» موديل 2019 من الأسواق.

وأوضحت الوزارة السعودية أن قرار سحب السيارات جاء بسبب وجود خلل في آلية إغلاق حزام أمان المقعد الخلفي للسيارة وهو ما قد يعرض ركاب المركبة للخطر في حالة الحوادث.

وناشدت الوزارة مالكي سيارات كامري هايبرد 2019 ضرورة التحقق من هذا الخلل في المركبات الخاصة بهم والتواصل مع الوكيل لفحص وتغيير أحزمة الأمان مجانا إن ثبت وجود هذا العيب.

يذكر أن كامري 2019 يتوافر منها ثلاثة خيارات هي محرك من أربع أسطوانات سعة 2.5 ليتر بتنفس طبيعي، ومحرك يتألف من ست أسطوانات سعة 3.5 ليتر، كلاهما يتصل بعلبة تروس أوتوماتيكية من ثماني نسب، أما الخيار الميكانيكي الثالث فهو هجين ويقوم على محرك كهربائي يعمل إلى جانب محرك الأسطوانات الأربع سعة 2.5 ليتر مع علبة تروس من نوع CVT.

أما على صعيد تجهيزات السلامة فيتمتع طراز 2019 من كامري بالكثير منها خصوصا في فئتي التجهيز الأرقى، اللتين توفران حاليا عشر وسائد هوائية مع نظام محسن للتحكم بالثبات، ومكابح مانعة للانغلاق، ونظام توزيع الكبح إلكترونيا، ونظام مساعدة للمكابح، ونظام إيزوفيكس لتثبيت مقاعد الأطفال.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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