بالصور: «كيا» تختبر ريو 2021

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 فبراير 2020, 10:52 صباحا

رصدت عدسات المصورين سيارة كيا ريو 2021 أثناء اختبارها في الشوارع العامة بتمويهات تغطي المقدمة والخلفية.

يبدو أن «كيا» تحذو حذو «بي إم دبليو» و«أودي» في الشبك الأمامي الكبير، حيث تظهر ريو 2021 الجديدة بشبك أكبر من الجيل الحالي، بينما تخفي «كيا» باقي التفاصيل بشكل جيد. من المؤكد حصول ريو على واجهة محدثة وخلفية محدثة كذلك مع الاحتفاظ بالتصميم الداخلي كما هو، وقد توفر خيارات جديدة من الألوان أو التطعيمات وفقا لموقع «متوراتي».

على مستوى الأداء لن تحمل ريو الجديدة أي تحديثات وستستمر بنفس محركها المتوافر في سوقنا المحلية، وهو محرك 4 سلندرات بسعة 1.6 لتر.
 

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