بالفيديو: «Jeep» تطرح «سيارة كل الطرق» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 فبراير 2020, 02:13 مساء
جاءت هذه المركبة بهيكل بطول 5 أمتار و18 سنتيمترا (أرشيفية: الإنترنت)

طرحت «Jeep» لعشاق المغامرات في الصحاري والجبال هذا العام نموذجا جديدا ومميزا من سيارات البيك آب الشهيرة «Gladiator».

واكتسبت «Gladiator» هذا العام مظهرا جذابا وأنيقا، ميزه التصميم الجديد لممتصات الصدمات الأمامية والخلفية، وتداخل اللون الأسود مع الألوان الأساسية للهيكل، فضلا عن الإطارات الكبيرة المزودة بأقراص فضية وسوداء مصنوعة من الكروم المتين، وفق «روسيا اليوم».

وجاءت هذه المركبة بهيكل بطول 5 أمتار و18 سنتيمترا، وصندوق حمولة خلفي بطول متر ونصف المتر تقريبا، مخصص لاستيعاب بضائع وحمولات بوزن 700 كلغ.

كما حصلت «Gladiator» الجديدة على العديد من أنظمة القيادة التي تجعلها رشيقة الحركة على الجبال والطرق الصخرية أو حتى على رمال الصحاري، إضافة إلى نظام أوتوماتيكي يحميها من الانقلاب على الطرق الوعرة.

وزودت النماذج المخصصة للسوق الأميركية والآسيوية منها بمحركات بنزين بسعة 3.6 ليتر وعزم 285 حصانا، ومحركات ديزيل بسعة 3 ليترات وعزم 260 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ8 مراحل.


 

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