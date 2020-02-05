بالفيديو: كل ما تود معرفته عن غسل محرك السيارة

تنظيف المحرك بشكل خاطئ قد يتسبب في تلفه وقد يتسبب في حدوث صدأ في أجزاء السيارة ووصلتها الكهربائية والكمبيوتر ويؤثر في انتقال الكهرباء من وإلى السيارة.. تعرف معنا بالفيديو إلى الخطوات الصحيحة لتنظيف محرك السيارة دون إتلافه، وذلك وفقا لموقع «يوتيوب».