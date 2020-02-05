صورة توقعية لـ«كهربائية فورد»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 فبراير 2020, 02:25 مساء

كانت شركة فورد كشفت أنها تريد إنتاج بيك آب كهربائية، وشاهدنا نماذج أولية لها أثناء اختبارها.

من المعلوم أنها ستحصل على العديد من إشارات التصميم من F-150 التقليدية، ولكن هل ستحصل على تعديلات جوهرية أم تغييرات بسيطة فقط؟

يذكر أن فورد ذكرت أن كلتا الشاحنتين سيتم بناؤها في نفس المصنع في ديربورن بولاية ميشيغان، ولا يبدو أن النماذج الأولية التي رأيناها في الصور التجسسية مختلفة تماما عن F-150 التي نشاهدها على الطرق اليوم وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

على الرغم من ذلك، فإن هناك طراز F-150 جديدا سيتم الكشف عنه قريبا، لذا قد يحصل الإصدار الكهربائي المنتظر على إشارات تصميم من F-150 الجديدة كليا، حيث أعلنت أنها ستكشف قريبا عن طراز F-150 هجين وآخر تقليدي، في حين ستأتي فورد F-150 الكهربائية بالكامل بعد ذلك بفترة وجيزة.

يذكر أن التصميم التخيلي يصور فورد F-150 تقليدية ولكن مع بعض التغييرات الدقيقة في التصميم، من أبرزها الشبك الأمامي المغلق، وتغييرات في الشارات وبعض التعديلات الطفيفة على الديناميكية الهوائية مثل خفض ارتفاع الركوب وغيرها.
 

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