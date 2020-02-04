كهربائية جديدة من «ميني كوبر»

كشفت شركة «ميني» عن إطلاقها سيارتها الكهربائية الجديدة Cooper SE خلال ربيع العام 2020، بعد التغيير في الشكل الخارجي عن «ميني كوبر» العادية.

ويبدأ سعر «ميني كوبر إس إي» من 32.5 ألف يورو في الأسواق العالمية، وتترقب الشركة مدى نجاح موديلها الجديد، خاصة بعد الاعتماد على محرك كهربائي.

ويمكن تمييز الموديل الكهربائي من العادي عن طريق الأجزاء الصفراء الموجودة في الشكل الخارجي لهيكل السيارة، بالإضافة إلى الإطارات الجديدة.

وتمتلك بطارية كوبر SE سعة 33 كيلووات/ ساعة، ويمكنها السير لمسافة 270 كلم في الشحنة الواحدة، وتستطيع بطارية السيارة الوصول لشحن 80% من سعتها في 35 دقيقة.

وإذا أردت استكمال شحن البطارية حتى تصل إلى سعتها القصوى فستحتاج تقريبًا إلى ساعة و20 دقيقة، وتتمثل قوة محرك «كوبر SE» في قدرته على توليد 184 حصانًا، مع عزم دوران 270 نيوتن/ متر.

ولا تحتاج «ميني كوبر SE» الكهربائية سوى 7.3 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كلم/ س منذ انطلاقها من الثبات، ويمكنها التسارع أيضًا من السكون لـ60 كلم/ س في 3.6 ثانية فقط.

وتمتلك مقصورة «ميني كوبر SE» الداخلية عديد الإمكانات والمميزات التي تشعر قائدها برفاهية كبيرة، وتقدم له كل المعلومات اللازمة أثناء القيادة.

هذا المحتوى من «تيربو العرب».