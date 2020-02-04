4 أكذوبات في عالم السيارات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 فبراير 2020, 11:40 صباحا

يبحث ملاك وقائدو السيارات حول العالم للتعرف على كل ما هو جديد في عالم المركبات، سواء على صعيد عمليات البيع والشراء، أو عمليات الصيانة والطريقة الأفضل لتجربة قيادة ممتعة.

وخلال السطور القليلة القادمة، نستعرض أبرز الأكاذيب والمعلومات الخاطئة عن عالم السيارات، التي انتشرت بشدة لدرجة التصديق على بصحتها.

تشغيل مكيف هواء السيارة = استهلاك وقود أكثر
- مفهوم خاطئ تمامًا انتشر بين مالكي وقائدي السيارات، حيث يقوم الكثير منهم بإغلاق مكيف الهواء وفتح النوافذ من أجل توفير بعض الوقود.
ولكن على العكس تمامًا، فتح النوافذ خاصة على الطرق السريعة يستهلك معدل أكبر من الوقود، وذلك بسبب اندفاع الهواء داخل السيارة، مما يدفع المحرك لبذل مجهود أكبر من أجل الاستمرار بنفس السرعة، وبالتالي حرق وقود أكثر.

استخدام سوائل عادية في تنظيف السيارة
- يرى البعض أن لا ضرر من استخدام سوائل التنظيف العادية والمخصصة للملابس أو الصحون، ولكن هذه العادة خاطئة تمامًا وتؤدي إلى اتلاف السيارة وتزيل مواد هامة دخلت في صناعة الهيكل الخارجي وقمرة القيادة الداخلية.

لا أهمية لزيت الفرامل
- لنبحث عن الشخص الذي نشر هذه الإشاعة الخطيرة لمحاكمته في الحال، فبسببه أهمل الكثير من قائدي وملاك السيارات الكشف الدوري على مستوى زيت الفرامل، والذي يؤثر بشكل مباشر على كفاءة وعمل المكابح، ما يعرض حياة قائد السيارة والركاب للخطر.

ضغط هواء الإطارات
- لا تعتمد ضغطًا محددًا للإطارات وتقوم بتطبيقه على جميع الأنواع والطرازات، فكل إطار له ضغط مخصص له يختلف عن الآخر، ويُحدد ضغط الإطار المثالي من خلال كُتيب الإرشادات الخاص بسيارتك والتعليمات المكتوبة على الإطار نفسه.

هذا المحتوى من «تيربو العرب».

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