«هوندا» تسحب 800 ألف سيارة من السوق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 فبراير 2020, 10:37 صباحا

كشفت تقارير صحفية عالمية متخصصة في أخبار عالم المحركات أن الشركة اليابانية العريقة لصناعة السيارات، «هوندا»، بصدد سحب عدد هائل من الطرازات، بسبب اكتشاف عطل خطير خاص بأمان وسلامة العملاء.

حيث كشفت التقارير بيان الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، الذي تؤكد فيه أن شركة «هوندا» بدأت بالفعل في سحب أكثر من 875 ألف سيارة بسبب عطل ظهر في الوسائد الأمامية لسائق سيارتها.

وأوضحت التقارير أن هذا العطل سيتسبب في انفجار الوسائد الهوائية للسائق، الذي يأتي نتيجة تأثرها بنسبة الرطوبة ودرجات الحرارة المرتفعة.

وجاءت قائمة السيارات التي سيتم استدعاؤها كالتالي:

2001-2002 Acura 3.2CL

2000-2003 Acura 3.5RL

2000-2001 Acura 3.2TL

2000-2001 Honda CR-V

2000-2001 «هوندا» أوديسي

2001-2002 Acura MDX

2000 أكورد كوبيه و أكورد سيدان

2000 Civic Coupe و Civic سيدان

يذكر أن الشركة اليابانية العريقة لصناعة السيارات «تويوتا» بدأت عملية سحب هي الأخرى وصلت إلى أكثر من ثلاثة ملايين سيارة حول العالم.

وأكدت التقارير أن الشركة اليابانية ستقوم باستدعاء نحو 3.4 مليون سيارة، بعد ظهور بعض التقارير التي تؤكد وجود خلل في عمل الوسائد الهوائية.

وأوضحت التقارير أن عملية سحب السيارات ستطول عدة طرازات، أبرزها «كورولا»، «كورولا ماتريكس»، «أفالون» و«أفالون إتش في».

وأوضحت أن هذا العطل قد يؤدي إلى عدم انتفاخ الوسادة بالكامل أو عدم انتفاخها على الإطلاق، وقد يؤثر على عملية شد حزام الأمان.

هذا المحتوى من «تيربو العرب»

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