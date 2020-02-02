تويوتا تستعد لسحب ملايين السيارات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 فبراير 2020, 11:09 صباحا

كشفت تقارير صحفية عالمية متخصصة في أخبار عالم المحركات، أن الشركة اليابانية العريقة لصناعة السيارات «تويوتا» بصدد سحب أكثر من 3 ملايين سيارة حول العالم.

وأكدت التقارير أن الشركة اليابانية ستقوم باستدعاء حوالي 3.4 مليون سيارة، بعد ظهور بعض التقارير التي تؤكد وجود خلل في عمل الوسائد الهوائية.

وأوضحت التقارير أن عملية سحب السيارات ستطول عدة طرازات، أبرزها «كورولا»، «كورولا ماتريكس»، «أفالون» و«أفالون إتش في».

وسيتم سحب حوالي 2.9 مليون من السيارات التي سبق ذكرها من عدة مناطق في أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والجنوبية، وأكدت أن شركة تويوتا لن تقوم بسحب أي من هذه الطرازات من اليابان والقارة الأوروبية.

أشارت التقارير أن العطل في الوسائد الهوائية يكمن في وحدة التحكم الإلكتروني مما يؤدي إلى اضطراب في حركة التيار الكهربائي، وبالتالي ستؤثر بشكل غير مباشر على عمل الوسائد الهوائية.

وأوضحت أن هذا العطل قد يؤدي إلى عدم انتفاخ الوسادة بالكامل أو عدم انتفاخها على الإطلاق، وقد يؤثر على عملية شد حزام الأمان.

وستعالج شركة تويوتا هذا العطل من خلال تزويد السيارات بمرشح للضجيج الكهربائي، سيتركز على منطقة تقع بين وحدة التحكم في الوسائد الهوائية وأسلاك توصيلها.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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