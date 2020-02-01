سيارة صينية مزودة بتقنية هولوغرام

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 فبراير 2020, 01:07 مساء

كشفت شركة FAW الصينية سيارتها Bestune T77 الرباعية، الدفع التي تتميز بالأناقة والتطور والسعر المنافس، مؤكدة عزمها طرحها في الأسواق العالمية قريبا.

وتأتي السيارة الجديدة بهيكل انسيابي مدروس، وفقا لأحدث معايير الأيروديناميكية، بطول 4 أمتار ونصف المتر، مزين بشبك أنيق وكبير من الكروم، ومصابيح LED مميزة، حسب «موتو1».

كما زودت هذه السيارة بقمرة قيادة مجهزة بشاشتين واحدة قبالة السائق وأخرى في منتصفها، ومساعد صوتي متطور مزود بتقنية هولوغرام، إضافة إلى مقاعد جلدية مريحة مخصصة لخمسة ركاب، يمكن تبريدها وتدفئتها عبر نظام كهربائي، وفق «روسيا اليوم».

وحصلت السيارة على كاميرات أمامية وخلفية، وحساسات لقياس المسافات لتفادي اصطدامها مع الأجسام والسيارات الأخرى على الطرقات، وأنظمة دفع أمامي ورباعي، وأنظمة تمنع انزلاقها على المنحدرات والمنعطفات الخطرة.

وتعمل هذه المركبة بعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل، ونوعين من محركات البنزين، أحدهما اقتصادي بسعة 1.2 ليتر وعزم 143 حصانا، ومحرك بنزين بسعر 1.6 ليتر، أما سعرها في الصين فيبدأ من 10 آلاف دولار فقط.

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