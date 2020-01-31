علامات تدل على تلف مضخة مياه سيارتك

إحدى الأجزاء الأساسية المهمة في دورة تبريد محرك السيارة، وغيابها أو تلفها سيؤدي إلى تلف المحرك لا محالة، إنها «مضخة المياه»، أو كما تعرف في أوساط رواد وخبراء عالم السيارات بـ«طرمبة المياه».

حيث تقوم هذه القطعة البسيطة بضخ كمية مناسبة ومحددة من المياه القادمة من الريدياتير إلى داخل المحرك، لحماية أجزائه من التلف عن طريق تخفيف درجة الحرارة المرتفعة الناتجة عن احتراق الوقود الداخلي، لذا يجب الحذر ومتابعتها بشكل مستمر لتجنب خسائر فادحة.

وخلال السطور القليلة القادمة، سنتحدث عن أبرز العلامات التي تشير وتؤكد تلف «مضخة المياه»، وفقا لتقارير صحفية عالمية متخصصة في أخبار عالم السيارات نشرت على لسان الخبراء هذه الدلائل.

تسريب المياه

- في حالة حدوث تسريب مياه من المضخة عليك التوقف على الفور، وقبل أن يحدث ذلك عليك متابعتها بشكل دوري قبل الانطلاق بالسيارة، والتأكد من مستوى ونسبة المياه داخل المضخة.

درجات الحرارة

- في حالة حدوث ارتفاع في درجة حرارة السيارة توقف أيضًا على الفور على جانب الطريق، وقم بشحنها إلى أقرب مركز صيانة معتمد تابع لسيارتك.

الأصوات المزعجة

- في بعض الأحيان تكون هناك علامة واضحة للأذن، وهي بعض الأصوات المزعجة غير المعتادة من داخل مضخة مياه تبريد المحرك، وفي هذه الحالة أيضًا لا تمتلك سوى نقل السيارة إلى أقرب مركز صيانة معتمد.

هذا المحتوى من تيربو العرب