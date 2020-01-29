صور تجسسية لـ«مرسيدس SL» الجديدة

استطاع مصورون التقاط صور لـ«مرسيدس SL» الجديدة كليًّا بهيكلها الإنتاجي بتمويهات كثيفة.

أهم ما يمكن الحديث عنه في «مرسيدس SL» الجديدة كليًّا هو سقفها الذي من المتوقع ألا يكون قماشيًّا كما هو معتاد في هذه الفئة، حيث ستستبدله «مرسيدس» بسقف من الألومنيوم في الجيل الجديد الذي سيتوافر بفئة رودستر فقط، وذلك وفقًا لموقع «متوراتي».

كما سيوفر المزيد من الأداء الرياضي والمتعة لإعادة إحياء هذه الفئة التي عانت في الجيل الماضي ضعف المبيعات بعد دخول «مرسيدس AMG GT» التي سرقت الأضواء من جميع سيارات «مرسيدس» الرياضية.

ما زال من المبكر الحديث عن الإطلاق الرسمي لـ«مرسيدس SL»، حيث يتوقع أن تكشف «مرسيدس» عنها رسميًّا في أواخر العام الحالي كموديل 2022.

