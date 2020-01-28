بالصور: اختبار بي إم دبليو الفئة الرابعة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 يناير 2020, 11:30 صباحا

رصد المصورون التجسسيون سيارة بي إم دبليو الفئة الرابعة الجديدة كلياً أثناء اختبارها بتمويهات كثيفة مع ظهور مصابيحها الإنتاجية.

وتعد بي إم دبليو الفئة الرابعة الجديدة كلياً أحد أكثر السيارات المنتظرة والمثيرة للنقاش هذا العام، كونها ستحمل شبك بي إم دبليو المعتاد ولكن بحجم كبير جداً وبتصميم عمودي بشكل كامل كما رأينا في السيارة الاختبارية التي كشفت عنها في سبتمبر من العام الماضي.

وفي تعليقها على الموضوع أكدت بي إم دبليو أن هذا الشبك يعجب عملاءها فيما اعترض البعض الآخر على تصميمه الغريب نسبياً، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

تظهر السيارة الأولية في هذه الصور التجسسية بمصابيح شبيهة جداً بشقيقتها الفئة الثامنة، ويمكن رؤية بعض ملامح الشبك الكبير في الأمام بالرغم من أن بي إم دبليو تقوم بإخفائه بشكل كبير.
 

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