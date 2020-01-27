صور تجسسية لنيسان باثفايندر 2022

رصدت عدسات المصورين التجسسيين سيارة نيسان باثفايندر 2022 الجديدة كلياً أثناء اختبارها.

الجيل الجديد أصبح ضرورة لا بد منها خاصةً وأن الجيل الحالي متوافّر في الأسواق منذ العام 2013، وبالرغم من حصوله على تحديثات جديدة العام 2017، إلا أن التطور الكبير في فئة الـSUV يستلزم أن تكون السيارة متطورة من جميع النواحي وهو ما تحاول نيسان تقديمه في الجيل الجديد من باثفايندر. ما زال الحديث مبكراً عن التصميم بهذه التمويهات الكثيرة ولكن النظرة الأولية لا توحي بوجود تغيير ثوري حيث تبدو خطوط السيارة بشكل عام مشابهة للجيل الحالي مع تغييرات معتادة في المصابيح والشبك الأمامي والجنوط وذلك نقلا عن موقع «متوراتي».

الداخلية بدورها ستحصل على تحديث كبير بكل تأكيد فيما ما زال الحديث مبكراً عن المحركات التي لا يتوقع أن تحصل على تحديث كبير.

