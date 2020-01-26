صور تشويقية لـكيا SUV 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يناير 2020, 01:47 مساء

تستعد الصانعة الكورية كيا للكشف عن SUV اختبارية 2021 في معرض نيودلهي للسيارات في فبراير القادم.

تصميم رياضي وشبكة تهوية «وجه النمر» الشهيرة ومصابيح أمامية LED أنيقة، ويستمر التصميم العضلي للسيارة في غطاء المحرك والرفارف والجنوط الكبير، ولكن السيارة الإنتاجية قد تكون أهدأ من ذلك في التصميم.. ونعلم أن هذه الـSUV الجديدة ستعتمد على نفس منصة هيونداي فينيو.

السيارة ستكون أقل من 4 أمتار بقليل في الطول، مما يجعلها أقصر من فينيو بالكاد، بينما داخلية السيارة ستكون مشابهة لسيلتوس وفينيو مع شاشة معلومات ترفيهية لمسية وتكامل مع الجوال الذكي ومكيف هواء أوتوماتيكي وشحن لاسلكي وسقف شمسي ومقاعد يمكن تدفئتها وتهويتها والمزيد من المزايا وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

المحركات ستكون مشتركة مع فينيو كذلك لتشمل محرك 1.0 لتر تيربو وآخر 1.2 لتر بضغط الهواء، كما قد نرى محرك ديزل 1.5 لتر من سيلتوس كذلك، بجير يدوي 6 سرعات مع جير مزدوج بسبع سرعات.
 

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