سيارة بخيمة للرحلات من لكزس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 يناير 2020, 03:19 مساء

كشفت الشركة اليابانية العريقة لصناعة السيارات «لكزس» عن الطراز الجديد الذي سيعرف باسم «جي إكس أوفرلاند» المخصص للرحلات والتخييم، والذي سيكون ضمن أسطول موديلات الشركة للعام الجاري 2020.

ونشرت الشركة اليابانية الصور الترويجية الأولى للطراز الجديد «جي إكس أوفرلاند»، الذي يحمل على سقف الهيكل خيمة متنقلة، بحاوية مخصصة تفتح عند الحاجة للتخييم.

وخلال الصور، شرحت شركة «لكزس» طريقة وخطوات فتح الخيمة المتنقلة، وأكدت أنها تستطيع استيعاب شخصين بارتياحية.

وجاء الظهور الأول للطراز الجديد على الأراضي الكندية في فرع الشركة التابع لها هناك، وأكدت بعض التقارير الصحفية المتخصصة في أخبار عالم السيارات أن طراز "جي إكس أوفرلاند" يستعد للظهور بإطلالة خاصة خلال فعاليات معرض مونتريال الدولي للسيارات.

كما كشفت التقارير أن لكزس قد زودت طراز «جي إكس أوفرلاند» بمحرك من فئة V8 الشهيرة، وبسعة كبيرة تصل إلى 4.6 لتر، لتستطيع السيارة توليد قوة تصل إلى301 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 329 نيوتن متر، وسيأتي المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات مختلفة.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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