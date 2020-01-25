تعرف على مميزات «تويوتا ميراي 2021»

قامت الصانعة اليابانية «تويوتا» بالكشف عن «ميراي 2021» الجيل الثاني بعد أشهر من كشف السيارة الاختبارية.

عملت «تويوتا» على تغييرات كبيرة في التصميم الخارجي ليكون أكثر جرأة وجاذبية مع استلهام تصميم أقرب للكوبيه وموديلات «لكزس»، بينما داخلية السيارة مبسطة وأنيقة دون مبالغات، مع لوحة عدادات رقمية 8 إنشات ونظام معلومات ترفيهية 12.3 إنش، ومرآة رقمية للرؤية الخلفية، وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

وستعتمد «ميراي» الجديدة على منصة الدفع الخلفي العالمية لـ«تويوتا» لتحسين متعة القيادة والتحكم، وأشارت «تويوتا» إلى زيادة 30% في مدى السير ليتعدى 630 كيلومترًا بين كل شحنة.

تعتمد «ميراي» على الهيدروجين والأكسجين لتوليد الطاقة مع انبعاثات من بخار المياه فقط، ومن أكبر ما يميزها عن السيارات الكهربائية إمكانية شحنها بالكامل من محطة هيدروجين في خمس دقائق فقط، ولكن بالطبع هذه المحطات غير متوفرة في كل مكان.

