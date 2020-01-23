بالفيديو: بريطانيا تختبر مركبات ذاتية القيادة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 يناير 2020, 02:41 مساء
الكبسولات يتم تطويرها في إطار مشروع Capri (أرشيفية: الإنترنت)

شرعت بريستول البريطانية باختبار مركبات جديدة ذاتية القيادة، من المفترض أن تُعتمد مستقبلا في بعض البلدان لتحدث ثورة حقيقية في عالم النقل الجماعي.

وتبعا للمصادر فإن الكبسولات التي طورت في إطار مشروع Capri، والتي تختبر حاليا في مركزCribbs Causeway شمال مدينة بريستول، هي نتاج عمل مشترك بين شركة AECOM ومختبر بريستول للروبوتات وتطوير المركبات ذاتية التحكم، وفق «روسيا اليوم».

ويدار مشروع هذه الكبسولات من قبل 17 شركة ومؤسسة، بما فيها جامعة غرب إنجلترا، وجامعة بريستول، ومطار هيثرو، وفي حال نجاح المشروع ستعتمد الكبسولات كوسيلة للنقل العام في العديد من المناطق والمنشآت والمراكز التجارية في بريطانيا.

وتمتلك كبسولات Capri الجديدة أنظمة قيادة ذاتية تمكنها من التحرك من دون سائق، وتعتمد هذه الأنظمة على رادارات وأجهزة استشعار وكاميرات وأنظمة تعمل بالذكاء الصناعي، إضافة إلى أنظمة ملاحة موصولة بالأقمار الصناعية.

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