بالفيديو: تعرف على طراز مرسيدس «AMG GLA 35»

كشفت الشركة الألمانية العريقة لصناعة السيارات «مرسيدس بنز» الإطلالة الأولى للطراز الخارق «AMG GLA 35» في نسخته الجديدة للعام الجاري «موديل 2020».

ونشرت الشركة الألمانية مقطع فيديو ترويجيًّا لطراز «AMG GLA 35» عبرحسابها الرسمي على منصة الفيديوهات الشهيرة «يوتيوب».

وزودت «مرسيدس» الطراز الجديد بمحرك توربيني مكون من 4 أسطوانات بسعة جيدة تصل إلى 2.0 لتر، لتستطيع السيارة توليد قوة 225 كيلو وات على الطرقات، ويتصل المحرك بناقل سرعة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات مختلفة.

وبفضل هذا المحرك الخارق، يصل معدل تسارع طراز مرسيدس «AMG GLA 35» من السكون وحتى 100 كيلو متر في الساعة في غضون 5.1 ثانية فقط.