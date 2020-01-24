تعرف إلى موعد طرح «جولف» فولكس فاغن

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 يناير 2020, 10:02 صباحا

كشفت فولكس فاغن عن جولف الجديدة كليا خلال أكتوبر الماضي، وأكدت الشركة الألمانية أنها ستكشف عن فئة GTI 2021 في معرض جنيف المقبل.

معرض جنيف الذي ينعقد في شهر مارس من كل عام، ويعتبر أحد أبرز معارض السيارات الأوروبية وهذا العام سيشهد الكشف عن السيارة الشبابية المحبوبة فولكس فاغن جولف GTI التي ستتبعها شقيقتها جولف R في مهرجان Goodwood للسرعة لاحقا هذا العام، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

التوقعات تشير إلى أن جولف GTI ستحمل محرك EA888 وهو محرك 4 سلندرات تيربو بسعة 2.0 لتر ينتج قوة تبلغ 278 حصانا، يرتبط بناقل حركة يدوي من 6 سرعات أو ثنائي الكلتش من 7 سرعات. بالإضافة إلى زيادة القوة ستحصل جولف GTI على صدامات أمامية وخلفية جديدة وجنوط تميزها عن الفئات الأقل، ومن الداخل سنرى الجلد الفاخر وشاشة النظام الترفيهي وكذلك شاشة العدادات الرقمية بكل تأكيد.
 

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