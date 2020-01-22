7 خطوات للحفاظ على مضخة الوقود

تعتبر مضخة الوقود من أهم الأجزاء في السيارة، حيث تعمل على ضخ البنزين من خزان الوقود إلى المحرك، حسب الكمية التي يحتاجها المحرك، وفي حال تعطل هذا الجزء الهام يتعرض محرك السيارة للأعطال وقد تتوقف السيارة بالكامل، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».