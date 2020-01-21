تعرف على طراز بي إم دبليو التي قررت إيقافه

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يناير 2020, 12:29 مساء

كشفت تقارير صحفية عالمية متخصصة في أخبار عالم المحركات أن الشركة الألمانية العريقة لصناعة السيارات الفارهة بي إم دبليو بصدد وقف إنتاج الطراز الكهربائي الشهير i8.

وأوضحت التقارير أن الشركة الألمانية ستقوم بوقف خطوط إنتاج هذا الطراز الذي صدر لأول مرة في شهر سبتمبر من العام الماضي 2019، بداية من منتصف العام الجاري 2020.

كما أكدت تقارير أخرى أن الشركة ستوقف خطوط إنتاج طراز i8 خلال شهر أبريل المقبل، ولكن الشركة أكدت أنها ستقوم بطرح المزيد من الموديلات الجديدة.

وفي نفس السياق أكد مدير قسم التطوير بشركة بي إم دبليو «كلوس فروليش» أن بديل طراز i8 سيكون طراز Vision M الكهربائي الجديد.

يذكر أن الشركة الألمانية العريقة في عالم صناعة السيارات «بي إم دبليو» أعلنت نيتها لصناعة وإصدار ما يقرب من 25 سيارة كهربائية، من بينها 13 سيارة تعتمد بشكل مطلق على الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة، وذلك وفقاً لعدة تقارير صحفية عالمية.

وكشفت التقارير عن خطة العلامة الألمانية الشهيرة، التي تسعى إلى رفع نسبة مبيعات السيارات الكهربائية إلى الضعف بحلول العام 2021، خاصة مع التوقعات التي أبرزت احتمالية نمو مبيعات الشركة بنسبة تصل إلى 1.8 سنوياً، أي ما يعادل حوالي 11.8 مليون سيارة بحلول العام 2031.

ودخلت بي إم دبليو إلى منافسات مبيعات السيارات الكهربائية في العام 2013، وذلك من خلال السيارة «آي 3» التي ظهرت لأول مرة في لندن، وامتلكت بطارية من الليثيوم آيون بقوة تصل إلى 22 كيلووات/ساعة، لتستطيع «آي 3» من قطع مسافة حتى 160 كيلومترا في الشحنة الواحدة للبطارية، مع محرك كهربائي جيد بسعة 125 كيلووات يستطيع توليد قوة جيدة تصل إلى 170 حصانا.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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