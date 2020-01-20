سيارات طائرة من تويوتا قريبا

نشرت تقارير صحفية عالمية متخصصة في أخبار عالم المحركات أن الشركة اليابانية العريقة المتخصصة في صناعة السيارات «تويوتا» بصدد استثمار مبلغ هائل من أجل إنتاج طرازات خاصة من السيارات المتطورة الطائرة.

حيث كشف التقارير تصريحات خاصة من رئيس شركة تويوتا اليابانية «أكيو تويد»، التي أكد فيها أن الشركة بصدد استثمار مبلغ هائل يصل إلى حوالي 400 مليون دولار أميركي في صناعة السيارات الطائرة.

ويأتي هذا الاستثمار الضخم بالتعاون مع الشركة الأميركية المتخصصة في صناعة سيارات الأجرة الطائرة «جوبي للطيران»، ومع حجم الاستثمار الضخم، يمكن القول إن التعاون سيستمر لفترة طويلة تمتد لأعوام.

وأكد رئيس الشركة اليابانية أن التعاون سيثمر عن حلول لمشكلة التنقل الجوي وتطوير هذه التقنية التي ينتظرها الكثير من الأشخاص ومحبي السيارات حول العالم.

كما أكدت التقارير أن العمل قد بدأ بالفعل، عن طريق فريق متخصص من المهندسين وكبار خبراء الصناعة داخل معهد أبحاث الطيران بمدينة «نوفوسيبيرسك».

ووأوضحت التقارير أن تفاصيل الصفقة والخطة المنتظرة لتطوير مجال السيارات الطائرة سيتم الإعلان عنها في وقت قريب.

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