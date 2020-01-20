يارس تويوتا بدفع رباعي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 يناير 2020, 10:27 صباحا

تستمد GR يارس جذورها الرياضية من سباقات الرالي، وحصلت على نظام دفع رباعي للعجلات يستمد العزم من محرك 3 سلندر تيربو ينتج 257 حصان و360 نيوتن-متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي من 6 سرعات ويمكن طلب ترس تفاضلي محدود الانزلاق مع رزمة Circuit Pack التي تضيف أيضاً نظام تعليق عالي الأداء وجنوط قياس 18 إنش وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

لم تكتف تويوتا بذلك بل أضافت وضعيات قيادة متعددة: العادية، الرياضية والحلبات، عند الاختيار من بينها ستقوم السيارة بضبط توزيع العزم بنسب 60:40 أو 30:70 أو 50:50 على التوالي.

وبفضل وزن السيارة البالغ 1,280 كيلوغرام فقط فسوف تتمكن من تحقيق تسارع 0-100 كم/س في 5.5 ثانية.

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