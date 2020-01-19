«Genesis» تطلق وحشا لمنافسة «X5»

أطلقت شركة Genesis سيارة GV80 التي صنفت بأنها أبرز منافس لسيارات X5 التي تنتجها بي إم دبليو الشهيرة.

وأتت هذه السيارة بهيكل كبير مميز يحمل روح الأناقة والفخامة المعهودة في سيارات Genesis، طوله 4 أمتار و94 سنتيمترا، مزين بشبك أمامي كبير من الكروم، و 4 مصابيح إضاءة أمامية نحيفة بتصميم مميز، حسب «إزفيستيا».

وصممت مقصورة هذه السيارة لتوفر للركاب كل متطلبات الرفاهية والحداثة، وحصلت على عناصر أنيقة يدخل في تركيبها الخشب والكروم، إضافة لمقاعد مريحة مكسوة بالجلد الفاخر، وواجهة قيادة متطورة مثبت عليها شاشتان تعملان باللمس، واحدة قبالة السائق وأخرى في المنتصف، وفق «روسيا اليوم».

وحصلت السيارة على العديد من عناصر الأمان، منها وسائد هوائية تظهر حتى من بين المقاعد في حال وقوع الحوادث، ونظام فرملة أوتوماتيكي يمنع اصطدامها بالأجسام والسيارات الأخرى أثناء السير على الطرقات.

وستتوافر هذه السيارة حاليا بمحركات ديزيل توربينية بعزم 278 حصانا، وعلبة سرعة بـ8 مراحل، وستحصل في وقت لاحق على محركات بنزين بسعة 2.5 و3.5 ليتر.