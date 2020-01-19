«Genesis» تطلق وحشا لمنافسة «X5»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 يناير 2020, 01:26 مساء

أطلقت شركة Genesis سيارة GV80 التي صنفت بأنها أبرز منافس لسيارات X5 التي تنتجها بي إم دبليو الشهيرة.

وأتت هذه السيارة بهيكل كبير مميز يحمل روح الأناقة والفخامة المعهودة في سيارات Genesis، طوله 4 أمتار و94 سنتيمترا، مزين بشبك أمامي كبير من الكروم، و 4 مصابيح إضاءة أمامية نحيفة بتصميم مميز، حسب «إزفيستيا».

وصممت مقصورة هذه السيارة لتوفر للركاب كل متطلبات الرفاهية والحداثة، وحصلت على عناصر أنيقة يدخل في تركيبها الخشب والكروم، إضافة لمقاعد مريحة مكسوة بالجلد الفاخر، وواجهة قيادة متطورة مثبت عليها شاشتان تعملان باللمس، واحدة قبالة السائق وأخرى في المنتصف، وفق «روسيا اليوم».

وحصلت السيارة على العديد من عناصر الأمان، منها وسائد هوائية تظهر حتى من بين المقاعد في حال وقوع الحوادث، ونظام فرملة أوتوماتيكي يمنع اصطدامها بالأجسام والسيارات الأخرى أثناء السير على الطرقات.

وستتوافر هذه السيارة حاليا بمحركات ديزيل توربينية بعزم 278 حصانا، وعلبة سرعة بـ8 مراحل، وستحصل في وقت لاحق على محركات بنزين بسعة 2.5 و3.5 ليتر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حرمان هاري وميغان من الألقاب الملكية والدعم المادي
دولى
ترامب يروي اللحظات الأخيرة لسليماني: «استحق هذه الضربة القاسية»
دولى
كاركاتير حليم -- في برلين .. البحث عن مفتاح الأزمة الليبية!
كاريكاتير
مبادرات شـعبية لإحياء السـياحة في جـبال أكاكوس
ثقافة وفن
بوابة «الوسط» تنشر أسماء أعضاء مجلس الدولة المختارين للمشاركة في الحوار السياسي ...
ليبيا
مؤتمر برلين غدا ... فهل يبدأ التوافق حول ليبيا؟
ليبيا
مغامرة لإعادة نسخة نادرة من ديوان حافظ الشيرازي
ثقافة وفن
تحسن مؤشرات الاقتصاد الليبي: نمو الناتج المحلي وتراجع التضخم وارتفاع الإيرادات ...
ليبيا
ولادة 4 توائم بمستشفى الجلاء في طرابلس‎
ليبيا
«يونيسف»: عشرات الآلاف من الأطفال في ليبيا معرضون للخطر جراء النزاع
ليبيا
«ألفابت» تنضم إلى «آبل» و«مايكروسوفت» وتبلغ عتبة الـ«تريليون» دولار
اقتصاد
عميد بلدية تازربو لـ«الوسط»: نقص الأطباء والمعلمين أبرز مشكلاتنا
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة جديدة للتخلص من السمنة