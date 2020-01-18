تعرف على سعر بيع سيارة ستيف ماكوين الأسطورية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 يناير 2020, 02:36 مساء

أعلن دار المزادات الشهير للسيارات الكلاسيكية «ميكوم السنوي» عن إتمام عملية بيع الطراز الكلاسيكي الشهير من الشركة الأمريكية العريقة لصناعة السيارات "فورد" الذي يعرف باسم "موستانغ جي تي" التي ظهرت لأول مرة من خلال أحداث ومطاردات الفيلم الشهير في فيلم «بوليت».

وكشف دار المزادات الذي يقع مقره في ولاية فلوريدا الأمريكية أن السيارة الأسطورية تم بيعها في مقابل خيالي يصل إلى 3.7 مليون دولار أمريكي.

وبهذه الصفقة الرابحة، حطم هذا الطراز الرقم القياسي المسجل باسم طراز «شيلبي جي تي 500» موديل عام 1967 من القرن الماضي، التي بيعت في وقت سابق من عام 2019 بسعر هائل، وصل إلى 2.2 مليون دولار أمريكي.

وفي نفس السياق، لم يعلق مالك السيارة الجديد "روبرت كيرنان" غير بجملة واحدة فقط، عبر فيها عن سعادته بالسعر النهائي للسيارة الأسطورية، التي قادها خلال أحداث الفيلم نجم هوليوود اللامع "ستيف ماكوين" لمدة وصلت إلى 11 دقيقة في مطاردة مثيرة، الذي يعتبر مرجعًا للعديد من مشاهد مطاردات السيارات في أفلام الأكشن والإثارة.

هذا المحتوى من موقع تيربو العرب

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