سيارة فارهة من لوتس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 يناير 2020, 09:41 صباحا

قامت الشركة البريطانية لصناعة السيارات «لوتس» بنشر الصور الترويجية الأولى لسيارتها الجديدة ذات الطراز الرياضي «إيفيجا»، التي تعتبر السيارة الأولى بعد انضمام الشركة إلى مجموعة الشركات الصينية لصناعة السيارات «جيلي».
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور السيارة الخارقة «إيفيجا»، ونالت إعجاب الكثير من رواد ومحبي عالم السيارات.

الأداء:
زودت السيارة الرياضية «إيفيجا» بمحرك هجين، يستطيع توليد قوة هائلة تصل إلى 1973 حصانا، بينما يستطيع المحرك الكهربائي وحده توليد قوة 493 حصانا.
أودي تقدم لمتسابق تزلج أيقونة فارهة بـ150 ألف يورو.

ومع هذا المحرك الخارق، أصبح من الطبيعي أن تنطلق «إيفيجا» من السكون وحتى سرعة 62 ميلا في الساعة في أقل من 3 ثوان، ومن السكون وحتى سرعة 124 ميلا في الساعة في 5 ثوان فقط، وأخيراً من صفر وحتى 186 ميلا في الساعة في 9 ثوان فقط.

كما زودت شركة لوتس السيارة الجديدة بعدة أنظمة مختلفة للقيادة لتناسب كل الأجواء مثل «Sport – Track Tour – City».

ومثل هذه المحركات بالتأكيد سيحتاج بطارية قوية من الليثيوم أيون، واستطاعت الشركة أن توفر هذا النوع من الطاقة بمعدل متوسط يصل إلى 2000 كيلو وات.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس غامض في الصين
دولى
«فرانس برس»: الولايات المتحدة تعلن أن الإمارات ستتحمل كلفة جناحها في «إكسبو دبي»
اقتصاد
التكتل الفيدرالي: حل الأزمة الليبية يبدأ بالعودة لدستور الاستقلال
ليبيا
ترامب ونائب رئيس الوزراء الصيني يوقعان اتفاقا تجاريا «تاريخيا»
دولى
الادعاء على زوج نانسي عجرم في قضية قتل رجل تسلل إلى منزلهما
ثقافة وفن
ضبط عدد قياسي من الأسلحة في مطارات أميركية خلال 2019
دولى
غوتيريس: مؤتمر برلين سيركز على 6 محاور منها وقف دائم لإطلاق النار
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل الأديب عبدالله محمد القويري
ثقافة وفن
بعد إقصائها من مؤتمر برلين.. تونس متفاجئة ومستغربة وتنتظر توضيحات من ألمانيا
ليبيا
الهوني يقود الترجي للفوز على النجم الساحلي في «الكلاسيكو التونسي»
رياضة محلية
«نيويورك تايمز» تجاوزت عتبة الخمسة ملايين مشترك
منوعات
«نيويورك تايمز»: إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية بصاروخين
دولى
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة جديدة للتخلص من السمنة