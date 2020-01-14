سيارة سمارت بالتعاون بين مرسيدس وجيلي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 يناير 2020, 03:55 مساء

في إطار التعاون المشترك، اتفقت كل من مرسيدس بنز وجيلي على مشروع مشترك بنسبة 50:50 والذي يهدف إلى إنشاء سيارات سمارت كهربائية في الصين.

حيث ستستثمر كلتا الشركتين 2.7 مليار يوان أي ما يعادل 1.46 مليار ريال في الشركة التي مقرها الصين لبناء سيارات ذكية وكهربائية تحت علامة سمارت التجارية، وسيكون مقر شركة سمارت Automobile Co., Ltd. في مدينة نينغبو الساحلية الواقعة جنوب شنغهاي وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

وفقاً للشركتين، سيكون لشركة المشروع المشترك طاقة تصنيعية في الصين وعمليات بيع في الصين وألمانيا، وستقوم جيلي بتطوير الجزء الهندسي من السيارات، في حين ستقوم مرسيدس بنز بتصميمها، كما أعلنت كل من مرسيدس بنز وجيلي أن المشروع المشترك سيرأسه تونغ شيانغبي كرئيس تنفيذي، وسيكون لكل شركة ثلاثة مديرين تنفيذيين في مجلس إدارة الشركة الجديدة.

يذكر أنه عندما أعلنت دايملر وجيلي عن شراكتهما في مارس 2019 قالوا إن السيارات الكهربائية المطورة بشكل مشترك سيبدأ بيعها في عام 2022، وهذا الهدف لم يتغير، في حين أن جيلي تملك حالياً حصة تبلغ حوالي 9.7% من دايملر وتدير مشروعاً مشتركاً في الصين مع شركة صناعة السيارات الألمانية.
 

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