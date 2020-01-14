طائرة جديدة بتوقيع بورش

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 يناير 2020, 01:45 مساء

تداولت أخبار مؤخرًا حول عمل بورش على مركبة طائرة، والآن أصبح بالإمكان مشاهدة النتيجة النهائية.

ربما لم يحن الوقت للكشف عن المنتج النهائي في حال أن الشركة تنوي بالفعل تطوير طائرة وليس مجرد تقنية. يمكننا حتى اللحظة فقط مشاهدة براءة الاختراع لطائرة بورش المطورة بالتعاون مع شركة بوينج وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

تظهر صور براءة الختراع تفاصيل مميزة للمركبة التي تحمل أجنحة قابلة للطي لتوفير المساحة عندما لا تكون في الجو، ومراوح قابلة للالتفاف لخدمة هدفين في وقت واحد: الإقلاع العمودي ودفع الطائرة.

ويمكن أيضاً ملاحظة مقصورة الطائرة ذات التصميم الكلاسيكي الخاص بسيارات السباق من بورش، وإن كنا لا نستطيع الجزم بشكل الطائرة الإنتاجية لأن براءات الاختراع عادة تصف آلية عمل الاختراع وليس شكله النهائي.
 

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