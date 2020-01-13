انخفاض في مبيعات «مرسيدس»

كشفت تقارير صحفية عالمية متخصصة في أخبار عالم السيارات أن الشركة الألمانية العريقة لصناعة السيارات قد واجهت انخفاضًا في مبيعات السيارات خلال العام الماضي 2019، وذلك بالمقارنة بالعام 2018.

حيث أكدت التقارير أن مبيعات المركبات للشركة الألمانية «مرسيدس» في العام 2019 وصلت إلى نحو 447 ألف مركبة مختلفة.

وأوضحت التقارير أن العلامة الألمانية الشهيرة واجهت انخفاضًا في مبيعات طرازات «مرسيدس بنز» و«فوسو» و«فرايت لاينر» و«سترن ستار»، وكشفت أن نسبة الانخفاض وصلت إلى 4% أقل، بالمقارنة مع مبيعات العام السابق 2018، وتحديدًا من شهر يناير وحتى شهر نوفمبر.

وأكدت التقارير أن الشركة الألمانية «دايملر إيه جي» ستقوم بإعلان تقرير مفصل لأرقام المبيعات للعام المنقضي 2019 خلال المؤتمر الصحفي السنوي المنتظر للشركة، الذي سيقام يوم 11 فبراير 2020.

كما سيقام في نفس الشهر المؤتمر الصحفي الرسمي لقسم «دايملر تراك إيه جي» يوم 18 فبراير 2020.

هذا الحتوى من «تيربو العرب»

