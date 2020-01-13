صور توقعية لفورد برونكو 2021

تقترب فورد من الكشف عن برونكو 2021 الموديل الجديد في الربيع القادم، ولكن مع ظهور سيارة فورد برونكو R الاختبارية يمكن توقع المظهر الخارجي.

التصميم التوقعي المعتمد على الطراز الاختباري والنماذج الاختبارية التي رأيناها، فإننا نلاحظ وجود ملامح تصميم مشتركة مع الموديل الأصلي في الستينات، مثل الشكل الصندوقي والمصابيح الأمامية الدائرية وحروف برونكو الجريئة على المقدمة.

في حين أن شبكة التهوية ستكون مشتركة مع برونكو R للسباقات مع إضافة محور أمامي حيوي وإطارات سميكة لإبراز قدرات برونكو للقيادة على التضاريس الوعرة، والشكل النهائي لا بأس به أبدا، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

ولتناسب المنافسة مع جيب رانجلر، فيُتوقع أن تأتي برونكو بسقف وأبواب قابلة للإزالة طبقا لبراءة اختراع أخيرة من فورد، مع توافر تهيئة المقعدين والأربعة مقاعد للمقصورة مع مشاركة محركات ايكوبوست 2.3 لتر مع رانجلر بيك آب ونفس الجير الأوتوماتيكي 10 سرعات في الغالب.

