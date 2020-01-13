سيارة تتنبأ بالحالة النفسية لراكبها

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يناير 2020, 10:48 صباحا

تطور «هيونداي» تقنيات السيارات بما يتلاءم مع متطلبات المستقبل، وأن تتواصل السيارة مع الركاب، وعليها قيادة نفسها بنفسها بسهولة والتواصل مع السيارات الأخرى والبنية التحتية بشكل فوري وسلس.

وكشفت شركة «موبيس»، الموردة لقطع غيار «هيونداي» سيارة اختبارية جديدة في معرض إلكترونيات المستهلك باسم «M.Vision S»، حيث تؤمن بفكرة الذكاء الصناعي الشخصي للسيارة، القادر على التنبؤ بحاجات ورغبات السائق وتلبيتها «والتعاطف مع الركاب

وفهمهم» حسب تصريح الشركة، والحل هو استخدام برمجيات التعرف على ملامح الوجه وخوارزميات معقدة أخرى، وبهذا تتحول السيارة من مجرد أداة تنقُّل لجزء رئيسي من حياة ملاكها، وذلك وفقًا لموقع «متوراتي».

وتمثل سيارة «M.Vision S» خليطًا من التقنيات المستقبلية التي تعمل عليها «هيونداي» وغيرها من شركات السيارات، مثل القيادة الذاتية والتوليد الكهربائي والتواصل مع الركاب بشكل خاص ومع المشاة والسيارات في الخارج.

كمثال، عند تشغيل وضعية القيادة الذاتية، تصدر السيارة ضوءًا أزرق حتى يعلم المشاة ذلك، بينما يشير اللون الأصفر إلى سائق بشري وراء المقود، مع شاشات عرض خلفية تعرض رسائل أخرى للسائقين في الوراء.

نفس هذه التقنية ستستخدم الذكاء الصناعي لقراءة مزاج الركاب لتغيير الموسيقى أو الإضاءة، أو حتى إلقاء مزحة وفتح الحديث مع الركاب إذا دفعت الحاجة لذلك.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الريال يتوج بطلا للسوبر الإسباني على حساب أتلتيكو مدريد
رياضة عالمية
النصر يضرب بيدفيست بثنائية وينعش آماله في «الكونفدرالية»
رياضة محلية
«الوسط» تنشر جزءا من نص اتفاق «المرحلة الأولى» التجاري بين الولايات المتحدة ...
اقتصاد
الولايات المتحدة: 11 قتيلاً على الأقل جراء عواصف في جنوب ولاية تكساس
دولى
ليبيا محور «ملاسنات» ترامب وبيلوسي حول اغتيال سليماني
ليبيا
بالفيديو: تفاصيل وصية سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد
عربى
شظايا «حرب العاصمة» تعطل المدارس والخدمات الصحية
ليبيا
وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد
عربى
«رويترز»: تركيا تستعد لتوقيع اتفاق مع ليبيا بشأن تعويضات تتعلق بعهد القذافي
ليبيا
«البنتاغون»: سفينة حربية روسية كادت تتسبب بتصادم في بحر العرب
دولى
سيناتور إيطالي يدعو إلى تشكيل «قوة لحفظ السلام في ليبيا» بقيادة بلاده
ليبيا
جازية شعيتير: نحتاج إلى دعم من الدولة لتمكين المرأة الليبية.. ولا يجب حصر دورها ...
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تقنية جديدة تساعد في تحديد الخلايا السرطانية بدقة وسرعة