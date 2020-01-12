كيفية التصرف عند انفجار إطار السيارة؟

انفجار الإطار واحد من أكثر المواقف التي يتعرض لها سائقو ومالكو السيارات حول العالم، وتختلف الأسباب بين إهمال متابعة حالة وصلاحية الإطارات، أو بسبب وجود عوامل أخرى مثل حالة الطقس والقطع الحادة التي تنتشر على بعض الطرقات.

وعند حدوث هذا الموقف، خاصة على السرعات العالية يقوم سائقو ومالكو السيارات بتصرفات وردود فعل خاطئة، وتكون ناجمة من قلة الخبرة وعنصر المفاجأة الذي يتسبب في أفعال قد تؤدي إلى فقدان السيطرة على السيارة، وربما ما هو أسوأ، كانقلاب المركبة.

وفي هذا السياق، تحدث بعض خبراء عالم السيارات مع مواقع صحفية عالمية متخصصة في أخبار المحركات عن الخطوات التي يجب أن تتبع في حالة الوقوع في هذا الأمر، سنستعرضها خلال السطور القليلة التالية.

الخطوة الأولى

سحب القدم تمامًا عن دواس الوقود، لتخفيف سرعة السيارة.

الخطوة الثانية

لا تفكر في الضغط على المكابح، لا تضع هذا في احتمالات قراراتك، لأن هذا القرار تحديدًا سيتسبب في فقدان التحكم بالكامل في السيارة وسيؤدي إلى انقلابها في لحظتها.

الخطوة الثالثة

تمسك جيدًا بمقود السيارة، ولا تحاول تغيير والتحكم في مسار السيارة، حافظ عليها في اتجاه القطار المنفجر.

الخطوة الرابعة

وهذه الخطوة لمالكي السيارات التي تحتوي على ناقل سرعة يدوي، قم بالضغط على دواسة الدبرياج.

هذا المحتوى من «تيربو العرب».

