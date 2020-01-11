تعرف إلى جديد لامبورغيني هوراكان

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 يناير 2020, 02:52 مساء

كشفت لامبورغيني هوراكان EVO RWD ذات نظام الدفع الخلفي بالتحديثات الجديدة للسيارة.

تأتي هذه الفئة بشعار RWD الذي يدل على نظام الدفع الخلفي، والذي يستبدل شعار LP580-2 السابق، وتصف لامبورغيني السيارة بقول Stefano Domenicali الرئيس التنفيذي للشركة: «تذكر هذه السيارة السائق بأصول الهندسة الخالصة من لامبورغيني: السائق في مركز أداء هوراكان EVO RWD، مع ردود فعل غير مصفاة وتجربة قيادة عاطفية وأكثر جاذبية يتحكم فيها السائق»، وذلك وفقا لما نقله موقع «متوراتي».

تعتمد هوراكان EVO RWD على محرك V10 طبيعي التنفس ينتج 602 حصان، أقل بـ30 حصانا من هوراكان EVO ذات الدفع الكلي، ويحمل السيارة ناقل حركة ثنائي الكلتش من 7 سرعات. وتستغرق السيارة 3.3 ثانية لتسارع 0-100 كم/س بفارق 0.4 ثانية إضافية عن شقيقتها، وتتساوى السيارتان في السرعة القصوى البالغة 325 كم/س.
 

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