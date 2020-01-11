أول سيارة كهربائية مستوحاة من البلاي ستيشن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 يناير 2020, 11:58 صباحا

أعلنت الشركة التكنولوجية اليابانية العريقة «سوني كورب» عن مفاجأة من العيار الثقيل من خلال منصتها في فعاليات معرض لاس فيغاس الدولي للتكنولوجيا والإلكترونيات.

حيث كشفت الشركة اليابانية عن أول سيارة كهربائية في تاريخ «سوني»، التي ستعرف باسم «فيجن إس»، وتأتي ضمن خطة كبيرة للشركة للدخول في قطاع صناعة المركبات التي تجمع عوامل الأمن والسلامة، الرفاهية والأداء العالي.

وعلى الرغم من عملية الكشف الكبرى التي قامت بها الشركة اليابانية من خلال المعرض، فإنها تكتمت تمامًا عن تفاصيل وأسرار السيارة الجديد «فيجن إس».

ولكن بعض التقارير الصحفية العالمية المتخصصة في أخبار عالم السيارات كشفت بعض سمات الطراز الجديد، وأبرزها وجود 33 نظاما وأجهزة استشعار لرصد كل كبيرة وصغيرة داخل وخارج السيارة.

كما كشفت التقارير أن السيارة تحتوي على نظام «ليدر»، الذي يقوم بقياس المسافات عن طريق تكنولوجيا الـ3D ثلاثية الأبعاد، ونظام آخر صوتي داخل قمرة قيادة السيارة سيعرف باسم «360 رياليتي أوديو» الذي يمتلك تكنولوجيا فريدة تجعل الصوت بنقاء وجودة غير عادية.

وأخيرًا أكدت التقارير أن السيارة ستعتمد على تكنولوجيا القيادة الذاتية، وتعمدت «سوني» أن تأتي سيارتها الكهربائية الأولى في تاريخها بهذه التقنية لتوفر للسائق والركاب الكثير من الوقت للاستمتاع برفاهية طراز «فيجن إس».

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