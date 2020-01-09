«نيفا» تكشف عن سيارتها الجديدة

تتمتع «نيفا» الجديدة بلوحة معلومات محدثة بالكامل (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت شركة «أفتوفاز» الروسية المصنعة لسيارات «نيفا» (لادا 4X4) عن نموذجها الجديد للسيارة الذي يتمتع بتصميم جديد وميزات أخرى مبتكرة.

تتمتع «نيفا» الجديدة بلوحة معلومات محدثة بالكامل، حيث ظهرت وحدة جديدة للتحكم بدرجة الحرارة، بثلاثة مقابض دوارة، للتحكم في أنظمة دوران الهواء ودرجة الحرارة والمروحة، بالإضافة إلى فتحات جديدة للهواء، وفق «روسيا اليوم».

وبالإضافة لذلك هناك مساحة أكبر لمقصورة القفازات في المقدمة، إلى جانب مقبسين على وحدة التحكم، وحصل الموديل الجديد لـ«نيفا» على مجموعة من العدادات للسرعة وسرعة دوران المحرك والحاسوب الآلي الموجود على اللوحة، الذي توسعت وظائفه. وعلى الأرضية حصلت «نيفا» على حاملات للأكواب، ومكان للأشياء الصغيرة.

كذلك طورت مقاعد جديدة أكثر راحة، وحصلت المقاعد الأمامية للسيارات ذات ثلاثة أبواب على آلية مطورة قابلة للطي، وظهر مسندان للرأس للمقعدين الخلفيين، ما أثر بالإيجاب على مستوى الأمان.

كما تم تركيب سقف أكثر كفاءة، مع وحدة «إرا - غلوناس» مدمجة، وهي التي تبعث رسالة فورية إلى أقمار «غلوناس» حال وقوع حادث، والتي تتصل فورا بخدمات الطوارئ في المنطقة. يوجد في السقف أيضا واقيات جديدة للشمس.

إحدى المشكلات القديمة في «نيفا» الضوضاء والاهتزاز، الآن حصلت «نيفا» على هيكل جديد به عدد من التطبيقات والحلول لعزل الصالون عن الضوضاء والاهتزاز.

كان من المفترض أن تكون هناك وسادة هوائية في عجلة القيادة، إلا أنه وفقا للتقارير غير المؤكدة، فلم تتح لـ«أفتوفاز» موارد مالية كافية في هذه المرحلة لتحسين سلامة سيارة الدفع الرباعي «نيفا»، لأنه كان من الضروري تصميم عجلة قيادة جديدة، أو تكييف أحد الحلول المتاحة، وتحسين غطاء عمود التوجيه، وتركيب المكونات الجديدة.

«نيفا» كان من المقرر لها الحصول على عجلة قيادة جديدة بالفعل أثناء عملية الإنتاج، في نهاية 2019 أو في 2020، إلا أن موقع «لادا أونلاين» نشر أن المصنع لن يتمكن من ذلك في هذا الإطار الزمني، حيث إن المصنع ليس لديه حل جاهز، ولا موارد كافية. كذلك نشر الموقع أنه لم يتم بعد تحديد كيفية تزويد عجلة القيادة الجديدة بوسادة، وترتبط الصعوبات بتصميم جهاز التوجيه في «لادا 4X4».

ومع ذلك التزم المصنع بتجهيز مركبات لادا بـ«إرا - غلوناس» وفقا لمتطلبات القانون الروسي.