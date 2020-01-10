خلل بالسقف يجبر «مرسيدس» على سحب سياراتها

أعلنت الصانعة الألمانية «مرسيدس» عن نيتها استدعاء 744 ألف سيارة مرسيدس بنز في أميركا، تتضمن إنتاج موديلات من 2001 حتى 2011.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سبب الاستدعاء يرجع إلى احتمال انفصال السقف الزجاجي المتحرك أثناء القيادة، وهو ما يشكل خطورة بالغة على السائق والركاب، ويشمل الاستدعاء أكثر من 24 طرازا من الفئات «سي» و«سي.إل.كيه» و«سي.إل.إس» و«إي».

وصرح المتحدث الرسمي لدايملر، أن الشركة ستقوم أيضا بعمل استدعاءات لهذه الطرازات في جميع أنحاء العالم، لكنه لا يملك حاليا العدد الإجمالي للسيارات المتضررة من هذا العيب المصنعي.

وأضاف المتحدث أن اللوح الزجاجي سيتم فحصه من قبل الوكلاء، وسوف يستبدلون السقف المتحرك إذا اقتضى الأمر، وأن مالكي السيارات المتضررة الذين قاموا بدفع أموال لإصلاح هذا العيب سيحق لهم المطالبة باسترداد ما دفعوه.

