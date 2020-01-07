إطلالة خاصة لنيسان آريا 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 يناير 2020, 04:10 مساء

كشفت تقارير صحفية عالمية متخصصة في أخبار عالم المحركات أن الشركة اليابانية العريقة لصناعة السيارات «نيسان» تستعد للمشاركة في فعاليات معرض CES في نسخته الجديدة للعام الجاري 2020.

وأوضحت التقارير أن الشركة اليابانية ستستعرض من خلال منصتها في المعرض العديد من الطرازات، أبرزها الطراز الاختباري المذهل نيسان «آريا كونسبت»، التي تتميز بعلاقة فريدة مع البيئة، بفضل المحرك الذي يمتلك 0% انبعاثات كربونية ضارة، إلى جانب بعض الطرازات الأخرى التي تحمل نفس الصفة الصديقة للكوكب الأخضر، وأبرزها طراز عربة الآيس كريم.

وستتميز طرازات الشركة اليابانية خلال المعرض الذي سيفتح أبوابه للجمهور ووسائل الإعلام بداية من الغد بسيارات زينت بلمسات من الكروم الأنيق على صعيد التصميم الخارجي والداخلي.

وفي هذا السياق صرح نائب الرئيس الأول للبحوث والهندسة المتقدمة في نيسان تاكاو أسامي قائلًا «من خلال طراز آريا، تمكنا من تسليط الأضواء على خطة ووعود الشركة للمستقبل، خاصة على صعيد تجربة القيادة الجديدة والفريدة من نوعها».

يذكر أن إطلالة طراز «آريا كونسيبت» الأولى جاءت من خلال معرض لاس فيغاس الدولي للسيارات، وأبهرت الحضور بفضل الجمع بين التقنيات المتقدمة.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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