«بي إم دبليو» تسحب 81 سيارة من هذه الطرازات

كشفت تقارير صحفية عالمية متخصصة في أخبار عالم المحركات إعلان مصلحة الدولة لتنظيم السوق الصينية أن الشركة الألمانية العريقة لصناعة السيارات الفارهة «بي إم دبليو» بصدد تنفيذ خطة سحب كبيرة للعديد من السيارات.

حيث أوضحت التقارير أن شركة «بي إم دبليو» قررت سحب 81 سيارة في الصين ابتداء من يوم 10 من الشهر الجاري يناير.

وكشفت التقارير أن عملية سحب الشركة الألمانية ستتضمن طرازات «بي إم دبليو إم 5» وطراز «إم 8» التي تم إصدارها في وقت سابق في الفترة من يوم 29 من شهر ينايرمن العام السابق 2019، وحتى يوم 15 من شهر أكتوبر من نفس العام.

وأكدت أن عملية سحب السيارات تأتي بعد ظهور عيوب في علبة أسلاك التوصيل بحزمة التروس، الذي قد يؤدي إلى حدوث خلل في عمل الدائرة، وربما يصل الأمر إلى أكثر من ذلك بفقدان القدرة على التحويل.

كما أكدت أيضًا أن الشركة الألمانية «بي إم دبليو» بإصلاح وعلاج أسلاك توصيل علبة التروس للسيارات المعيبة، وستتم العملية بشكل مجاني بالكامل، لتحقيق أعلى مستويات الأمان لعملائها.

هذا المحتوى من تيربو العرب