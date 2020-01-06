تيسلا تبدأ تصنيع سيارتها في الصين

أعلنت تيسلا تسليم أول دفعة من سياراتها التي تم إنتاجها في مصنع «تشاينا جيجا فاكتونرى 3» بالصين، وهو أول مصنع للشركة يتم تدشينه خارج أميركا.

جاء ذلك في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر، عن هوية العملاء الذين سيتسلمون السيارات الأولى من الشركة وعددهم 15 من طراز «3 إس»، بأنهم من موظفي المصنع في شنغهاي، وأن أول سيارة تم تسليمها بالفعل إلى موظف في مخزن شينتياندى التابع للشركة وفقا لموقع «متوراتي».

وصرح الناطق الرسمي لتيسلا خلال الحفل الذي أقامته الشركة بمناسبة تسليم أول سيارة من المصنع الجديد في الصين بأنه سيتم تسليم المزيد من السيارات الكهربائية للعملاء خلال الأيام المقبلة.

وأشار المتحدث إلى أن إنتاج الشركة في المصنع الجديد حالياً يبلغ 1000 سيارة أسبوعيا، وأن الشركة تهدف إلى مضاعفة الإنتاج كي يصل أسبوعياً إلى ثلاثة آلاف سيارة، وأن المستهدف السنوي يصل إلى 150 ألف سيارة.

