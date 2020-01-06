صور تجسسية لـ«هيونداي بيك أب 2021»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 يناير 2020, 10:52 صباحا

كشفت الصانعة الكورية سانتا كروز، التي ستدخل مرحلة الإنتاج في مصنع الشركة بألاباما ابتداءً من العام 2021، ولم تكشف الشركة عن الكثير من التفاصيل عن السيارة.

ظهرت البيك أب الصغيرة مموهة أثناء اختبارها وتظهر السيارة بغمارتين، وهو تغيير كبير عن السيارة الاختبارية، والجدير بالذكر أن «هيونداي سانتا كروز» الاختبارية كان قد تم الكشف عنها في معرض ديترويت للسيارات للعام 2005، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

وعلى الرغم من اختلافهم في هذه الجزئية، فإن بقية التصميم يشبه السيارة الاختبارية، حيث تُظهر الصور واجهة أمامية عمودية وخطوط جسد أنيقة، ويمكننا ملاحظة أعمدة C المنحدرة مثل السيارة الاختبارية، وللأسف لا يوجد الكثير من الأشياء التي يمكننا استنباطها منها بفضل التمويهات الثقيلة.

أما المحرك فقد تستمد قوتها من محركين بأربعة أسطوانات أحدها سعة 2.4 لتر بقوة 185 حصانا وعزم دوران 241 نيوتن.متر للطراز الأساسي، والآخر محرك توربو سعة 2 لتر بقوة 235 حصانا و352 نيوتن.متر من عزم الدوران.
 

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