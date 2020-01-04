«هيونداي» و«كيا» تسحبان 642 ألف سيارة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 يناير 2020, 12:54 مساء

في بيان رسمي، أعلنت وزارة النقل الكورية، أن عمالقة صناعة السيارات «هيونداي موتور» و«كيا موتور»، شرعوا في سحب نحو 640 ألف سيارة في خطة منظمة، من أجل إصلاح بعض العيوب والأعطال فيها، التي عانى منها بعض العملاء.

وتعتبر هذه الخطوة هي الأخيرة ضمن خطة كبيرة من قبل الشركتين لسحب السيارات، التي وصل عددها حتى هذه اللحظة إلى ما يقارب الـ642272 سيارة من ستة طرازت مختلفة.

ووفقًا لوكالات عالمية متخصصة في أخبار عالم السيارات، هناك العديد من العيوب التي ظهرت في بعض الطرازات، أبرزها مشكلة عدم الاستقرار في دورة المحرك في الدقيقة، بالإضافة إلى وجود خلل في تركيب المصد الأمامي.

وكشفت التقارير الصحفية أن الطرازات التي تعاني من هذه الأعطال هي «هيونداي ستاريكس» صاحبة الأبواب الأربعة، وطراز شاحنة «هيونداي بورتر 2»، وطراز «سولاتي»، بالإضافة إلى طراز «كيا سورينتو» الرياضي الشهير.

وأعلنت شركتا «كيا» و«هيونداي» أن عمليات الإصلاح وتبديل الأجزاء التي تحمل المشكلة ستكون مجانية بالكامل، وستتم داخل مراكز الإصلاح والخدمات المتخصصة المعتمدة.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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