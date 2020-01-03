بيع 12 ألف سيارة تسلا في هولندا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 يناير 2020, 02:05 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الفارهة الأميركية «تسلا» بيعها أكثر من 12 ألف سيارة من طراز موديل 3 في هولندا خلال الشهر الماضي، بفضل برنامج الحوافز المالية التي تقدمها الحكومة الهولندية لمشتريي السيارات الكهربائية والذي انتهى بنهاية العام الماضي.

وبحسب بيانات مؤسسة «كينت كينرادار» المعنية بنشر إحصائيات تسجيل السيارات الجديدة في هولندا، فقد تم تسجيل 12062 سيارة طراز موديل 3 خلال الشهر الماضي مقابل 3980 سيارة فقط من نفس الطراز في نوفمبر الماضي، وفق «24».

السيارة تسلا موديل 3 كانت السيارة الكهربائية الأكثر مبيعا في هولندا خلال الشهر الماضي، وتلتها السيارة «أودي إي ترون» بمبيعات بلغت 3037 سيارة ثم «نيسان ليف» بمبيعات بلغت 1068 سيارة.

يأتي ذلك فيما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تسلا تحتاج إلى تحقيق مبيعات قدرها 105 آلاف سيارة خلال الربع الأخير من العام الماضي حتى تصل بإجمالي مبيعاتها في العام ككل إلى الرقم المستهدف، والذي يتراوح بين 360 و400 ألف سيارة. وباعت تسلا 97 ألف سيارة خلال الربع الثالث من العام الماضي 2019.

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