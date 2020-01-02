بدء بيع نسخة غالية «Mercedes-Benz GL» في الصين

(أرشيفية: الإنترنت)

بدأ الصينيون مبيعات سيارات BAIC BJ90 التي يعتبرها الخبراء نسخة غالية من Mercedes-Benz GL.

ومن الصعب التعرف على رباعية الدفع BAIC BJ9 بصفتها نسخة من رباعية الدفع الألمانية لاختلاف ملامحها الخارجية عن أصلها، وفق «روسيا اليوم».

ويرى الخبراء أن مظهر BAIC BJ الخارجي من شأنه، حسب مصمميها، الإشارة إلى انتماء السيارة لشركة BAIC BJ9 وليس إلى Mercedes-Benz GL، ودليل على ذلك كثرة الأجزاء المغطاة بالكروم في السيارة.

فيما يتعلق بديكور صالون السيارة الصينية لم تطرأ عليه تعديلات ملحوظة، باستثناء نظام مالتيميديا الذي يتضمن شاشة لمس كبيرة الحجم.

أما شكل المقود وبنية الصالون وألواح الأبواب وبعض قبضات التحكم في الوظائف الإضافية فما زالت كما هي في Mercedes-Benz GL.

واقتبست BAIC BJ9 من Mercedes-Benz GL محركيها بسعة 3 لترات و4 لترات ينتج أولهما 333 حصانا ويولد ثانيهما 422 حصانا.

وتتراوح أسعار رباعية الدفع في السوق الصينية بين مليون واحد و1.288 مليون يوان (131- 178 ألف دولار)، ما يزيد قليلا على سعر Mercedes-Benz GLS التي تباع في السوق الصينية.