بدء بيع نسخة غالية «Mercedes-Benz GL» في الصين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 يناير 2020, 12:29 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

بدأ الصينيون مبيعات سيارات BAIC BJ90 التي يعتبرها الخبراء نسخة غالية من Mercedes-Benz GL.

ومن الصعب التعرف على رباعية الدفع BAIC BJ9 بصفتها نسخة من رباعية الدفع الألمانية لاختلاف ملامحها الخارجية عن أصلها، وفق «روسيا اليوم».

ويرى الخبراء أن مظهر BAIC BJ الخارجي من شأنه، حسب مصمميها، الإشارة إلى انتماء السيارة لشركة BAIC BJ9 وليس إلى Mercedes-Benz GL، ودليل على ذلك كثرة الأجزاء المغطاة بالكروم في السيارة.

فيما يتعلق بديكور صالون السيارة الصينية لم تطرأ عليه تعديلات ملحوظة، باستثناء نظام مالتيميديا الذي يتضمن شاشة لمس كبيرة الحجم.

أما شكل المقود وبنية الصالون وألواح الأبواب وبعض قبضات التحكم في الوظائف الإضافية فما زالت كما هي في Mercedes-Benz GL.

واقتبست BAIC BJ9 من Mercedes-Benz GL محركيها بسعة 3 لترات و4 لترات ينتج أولهما 333 حصانا ويولد ثانيهما 422 حصانا.

وتتراوح أسعار رباعية الدفع في السوق الصينية بين مليون واحد و1.288 مليون يوان (131- 178 ألف دولار)، ما يزيد قليلا على سعر Mercedes-Benz GLS التي تباع في السوق الصينية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السلطات الأسترالية تأمر بإخلاء مدن محاصرة بالحرائق
دولى
مفاجأة في عقد رونالدو الجديد مع «يوفنتوس»
رياضة عالمية
كيم جونغ أون يعلن إنهاء تجميد التجارب النووية في كوريا الشمالية
دولى
تعرف على توصيات ندوة «السنوسية من الزاوية إلى الدولة»
ثقافة وفن
إردوغان: سننفذ جميع بنود الاتفاقية مع حكومة الوفاق
ليبيا
الصحافة الفرنسية: حذر من فرض تركيا وروسيا نفسيهما في ليبيا
ليبيا
غسان سلامة: أعضاء في مجلس الأمن ينتهكون حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
توقيف 200 شخص في الرياض على خلفية «ملابس غير لائقة» وقضايا تحرش
عربى
الأمم المتحدة تطلق أكبر حوار جماهيري في العالم بمناسبة الذكرى 75 على إنشائها
دولى
السفارة الأميركية: فريق نسائي ليبي يفوز بمسابقة «Seed grant»
ليبيا
روسيا تعلن نشر أول صواريخ نووية «تفوق سرعة الصوت بمراحل»
دولى
من هو عبد العزيز جراد رئيس الوزارء الجزائري الجديد والمكلف بنتشكيل الحكومة؟
عربى
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يحتوي الشاي على الكافيين؟