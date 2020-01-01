بالفيديو: «Lincoln» تكشف عن سيارتها الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يناير 2020, 03:35 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

رفعت «Lincoln» أخيرا النقاب عن نموذجها الأحدث من سيارات «aviator» التي تعتبر من بين أشهر السيارات الرباعية الدفع الفارهة في العالم.

وعلى الرغم من أن سيارة «aviator grand touring» الجديدة الهجينة جاءت بهيكل كبير ووزن ثلاثة أطنان تقريبا، فإنها زودت بتقنيات حديثة تجعلها تقطع مسافة 100 كلم بمعدل استهلاك للوقود يبلغ 10.23 ليتر تقريبا.

أما قمرة المركبة فأتت آية في الفخامة، وزودت بمقاعد جلدية مريحة تتسع لسبعة ركاب، وواجهة قيادة أنيقة يتداخل فيها الجلد مع الكروم، مزودة بشاشة متطورة تعمل باللمس يمكن من خلالها التحكم بأنظمة المولتيميديا ومراقبة محيط السيارة عبر الكاميرات.

وتعمل هذه السيارة بمحرك بنزين بستة أسطوانات، ومحرك كهربائي إضافي، يمنحانها معا قوة تعادل 494 حصانا، يمكنانها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 5.5 ثانية تقريبا، أما سعرها فيبدأ من 68.8 ألف دولار.

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