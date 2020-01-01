الجيل الجديد من هيونداي i10

أعلنت الشركة الكورية العريقة لصناعة السيارات «هيونداي» أن طرازها الشهير i10 يستعد للمشاركة على منصة الشركة خلال فعاليات معرض فيينا الدولي للسيارات في الفترة من 16 حتى 19 يناير.

وكان الظهور الأول للسيارة خلال معرض فرانكفورت الدولي للسيارات الذي أقيم في شهر سبتمبر الماضي من يوم 12 وحتى يوم 22 من العام الجاري 2019، ونالت إشادة كبيرة من الحاضرين.

وخلال السطور القليلة القادمة، سنستعرض أبرز مواصفات الجيل الجديد من سيارة هيونداي i10 التي تميزت بتصميم خارجي رياضي.

التصميم الخارجي

جاء الجيل الجديد من سيارة هيونداي بطول يصل إلى 3.67 متر، وعرض يصل إلى 1.68 متر، وارتفاع يصل إلى 1.48 متر، وعلى قاعدة عجلات متوسطة يصل طولها إلى 2.42.

ويأتي طراز i10 الجديد بواجهة أمامية جذابة، تبدأ من شبك المبرد العريض، وإلى جواره المصابيح الأمامية التي تعتمد على تكنولوجيا الـLED القوية.

التصميم الداخلي

من داخل قمرة القيادة، سنجد شاشة وسطية مالتيميديا قياس 8 بوصات، تستطيع الاتصال بكافة أنظمة الهواتف الذكية، آبل كار بلاي وأندرويد، بالإضافة إلى خزانة خلفية بسعة جيدة تصل إلى 252 لترا.

الأداء

زود طراز i10 بمحرك يعتمد على البنزين، مكون من 3 أسطوانات، ليستطيع توليد قوة 67 حصانا.

كما ستتوافر السيارة بمحرك آخر مكون من 4 أسطوانات يستطيع توليد قوة 84 حصانا، مع خيارات على صعيد ناقل الحركة، سواء كان يدويا عاديا أو ناقل حركة أوتوماتيكيا وكلاهما مكون من خمس سرعات.

هذا المحتوى من تيربو العرب