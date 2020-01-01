الجيل الجديد من هيونداي i10

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يناير 2020, 09:41 صباحا

أعلنت الشركة الكورية العريقة لصناعة السيارات «هيونداي» أن طرازها الشهير i10 يستعد للمشاركة على منصة الشركة خلال فعاليات معرض فيينا الدولي للسيارات في الفترة من 16 حتى 19 يناير.

وكان الظهور الأول للسيارة خلال معرض فرانكفورت الدولي للسيارات الذي أقيم في شهر سبتمبر الماضي من يوم 12 وحتى يوم 22 من العام الجاري 2019، ونالت إشادة كبيرة من الحاضرين.

وخلال السطور القليلة القادمة، سنستعرض أبرز مواصفات الجيل الجديد من سيارة هيونداي i10 التي تميزت بتصميم خارجي رياضي.

التصميم الخارجي
جاء الجيل الجديد من سيارة هيونداي بطول يصل إلى 3.67 متر، وعرض يصل إلى 1.68 متر، وارتفاع يصل إلى 1.48 متر، وعلى قاعدة عجلات متوسطة يصل طولها إلى 2.42.

ويأتي طراز i10 الجديد بواجهة أمامية جذابة، تبدأ من شبك المبرد العريض، وإلى جواره المصابيح الأمامية التي تعتمد على تكنولوجيا الـLED القوية.

التصميم الداخلي
من داخل قمرة القيادة، سنجد شاشة وسطية مالتيميديا قياس 8 بوصات، تستطيع الاتصال بكافة أنظمة الهواتف الذكية، آبل كار بلاي وأندرويد، بالإضافة إلى خزانة خلفية بسعة جيدة تصل إلى 252 لترا.

الأداء
زود طراز i10 بمحرك يعتمد على البنزين، مكون من 3 أسطوانات، ليستطيع توليد قوة 67 حصانا.

كما ستتوافر السيارة بمحرك آخر مكون من 4 أسطوانات يستطيع توليد قوة 84 حصانا، مع خيارات على صعيد ناقل الحركة، سواء كان يدويا عاديا أو ناقل حركة أوتوماتيكيا وكلاهما مكون من خمس سرعات.

هذا المحتوى من تيربو العرب

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرف على توصيات ندوة «السنوسية من الزاوية إلى الدولة»
ثقافة وفن
إردوغان: سننفذ جميع بنود الاتفاقية مع حكومة الوفاق
ليبيا
الصحافة الفرنسية: حذر من فرض تركيا وروسيا نفسيهما في ليبيا
ليبيا
غسان سلامة: أعضاء في مجلس الأمن ينتهكون حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
توقيف 200 شخص في الرياض على خلفية «ملابس غير لائقة» وقضايا تحرش
عربى
الأمم المتحدة تطلق أكبر حوار جماهيري في العالم بمناسبة الذكرى 75 على إنشائها
دولى
السفارة الأميركية: فريق نسائي ليبي يفوز بمسابقة «Seed grant»
ليبيا
روسيا تعلن نشر أول صواريخ نووية «تفوق سرعة الصوت بمراحل»
دولى
من هو عبد العزيز جراد رئيس الوزارء الجزائري الجديد والمكلف بنتشكيل الحكومة؟
عربى
عرس جماعي لـ260 شابا وفتاة في الرجبان
ليبيا
نائب رئيس مجلس حكماء بنغازي: نشارك في النشاط الوطني.. ونحافظ على أمن المجتمع
ليبيا
رئيس جامعة سبها: نتعامل مع الجميع دون تفرقة بين الشرق أو الغرب أو الجنوب
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يحتوي الشاي على الكافيين؟