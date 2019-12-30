«هوندا» الكهربائية في معرض فيينا

كشفت تقارير صحفية عالمية متخصصة في أخبار عالم السيارات أن الشركة اليابانية لصناعة السيارات «هوندا» بصدد إطلالة بسيارتها الكهربائية الرائعة الجديدة، وذلك ضمن مشاركتها ضمن فعاليات معرض فيينا الدولي للسيارات في الفترة من يوم 16 وحتى يوم 19 يناير المقبل من العام الجديد 2020.

وخلال السطور القليلة القادمة سنشارك رواد ومحبي عالم السيارات أسرار السيارة الكهربائية الجديدة التي ستعرف باسم «هوندا إي».

الأداء:

وأكدت هوندا أن السيارة الجديدة ستطرح بمحرك كهربائي يستطيع توليد قوة جيدة تصل إلى 150 حصانا، مع بطارية قوية بتكنولوجيا هوندا ستمكن السيارة من قطع مسافة تصل إلى 200 كيلو متر في الشحنة الواحدة للبطارية، مع شاحن قادر على إعادة الطاقة بنسبة 80% خلال 40 دقيقة فقط.

التصميم الخارجي:

كما امتلكت السيارة تصميما خارجيا رائعا، بهيكل يصل طوله إلى 3.9 متر، وسقف زجاجي، إلى جانب الأبواب التي تفتح إلى الخلف دون القبضة التقليدية المتعارف عليها، بالإضافة إلى اختفاء المرايا الجانبية التي استبدلتها هوندا بكاميرات تعرض محيط السيارة.

التصميم الداخلي:

تحتوي السيارة على ثلاث شاشات صغيرة، إلى جانب شاشتين إضافيتين على طرفي لوحة العدادات، وتحت منطقة الشاشة يوجد مفتاح التحكم في شدة الصوت وغيره من مفاتيح التحكم في العديد من الوظائف. وتم تجهيز مقصورة السيارة بمواد فاخرة لإعطاء لمسة من الفخامة.

يذكر أن هوندا تعهدت في بيان رسمي بتحويل 100٪ من المبيعات الأوروبية إلى محركات تعمل بالتيار الكهربائي بحلول عام 2025، والاستغناء بشكل رسمي عن المحركات التي تعتمد على الوقود.

واجتمع خبراء السيارات على أن هذا التعهد سيضع أوروبا بقوة في مقدمة عمليات التحول إلى السيارات الكهربائية بشكل عالمي، من أجل سلامة البيئة، والتخلص من آثار الانبعاثات الخطيرة التي تصدر من السيارات التي تعمل بالبنزين.

هذا المحتوى من تيربو العرب