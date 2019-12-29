«بوغاتي» تخطط لسيارة كهربائية بـ4 مقاعد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 ديسمبر 2019, 12:55 مساء

كشفت تقارير صحفية متخصصة في أخبار عالم السيارات أن الشركة الفرنسية لصناعة الطرازات الخارقة «بوغاتي» تسعى في الوقت الحالي إلى توسيع نطاق عملائها من خلال خطة تصميم جديدة.

وتشمل خطة «بوغاتي» الفرنسية السيارة الخارقة «شيرون» التي يصل سعرها إلى 2.5 مليون يورو، أي حوالي 2.7 مليون دولار، التي سيتم صناعة وطرح نسخة أخرى منها كروس أوفر تعتمد على الطاقة الكهربائية بالكامل في توليد الطاقة.

ويتوقع أن تتغير القمرة الداخلية للسيارة بوغاتي شيرون، لتستطيع استيعاب 4 أشخاص، وربما نراها بسعر هائل يصل إلى 1.5 مليون دولار.

وفي هذا السياق، صرح ستيفان وينكلمان الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية قائلًا «الشركة المصنعة للبوتيك الفرنسية تجري مناقشات داخل الشركة الأم فولكسفاغن حول هذا النوع من الاستثمار».

وأوضح وينكلمان «إن الصناعة تتغير بشكل جذري، وعلينا معالجة الفرص المتاحة لتطوير بوغاتي كعلامة تجارية تتقدم، ولكنها مهمة صعبة لتأمين الأموال لمثل هذا المشروع المتخصص».

هذا المحتوى من تيربو العرب
 

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